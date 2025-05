La vie secrète des supermarchés S1 E6

Diffusé le 07/06/2023

À Farébersviller en Moselle, c’est bientôt la fête de la musique ! Alors, pour booster la fréquentation de leur hyper, François et son équipe ont bien l’intention de la fêter : ils vont installer une scène à l’intérieur du magasin sur laquelle les clients auront la chance de se produire. Des chanteurs amateurs auront aussi la possibilité de le faire mais avant, il faudra réussir le casting organisé par le directeur. C’est une animation particulière qui va mobiliser l’équipe de l’hyper de Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime : une vente-dégustation de produits antillais avec Simon, un animateur. L’objectif : provoquer le coup de cœur des clients et les faire dépenser. Annick décide de prêter main forte à Simon car elle a une idée derrière la tête : ramener du monde dans son rayon charcuterie… Les ventes saisonnières sont un défi pour les hypermarchés : il faut vendre vite pour ne pas que les articles repartent en stock et attendent un an avant de rejoindre les rayons. Ce sera tout l’enjeu de l’équipe du rayon plein air aujourd’hui. Il fait beau, les clients sont nombreux mais hésitent à se lancer avec un pouvoir d’achat en baisse.