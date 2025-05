La vie secrète des supermarchés S2 E3

Diffusé le 26/06/2024

À Saint-Contest près de Caen, Lucas, le jeune directeur d’un hypermarché hard discount, peine à recruter de nouveaux salariés. Ces 6 derniers mois, il a vu 20 personnes démissionner. Il mise beaucoup sur son nouvel employé de 21 ans, Théo, mais dès son premier jour, le jeune homme se heurte à plusieurs difficultés. Théo, qui a signé pour un CDD d’un mois, va-t-il tenir le coup ? Dans l’hyper XXL de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Anatole est responsable du drive qui emploie 24 préparateurs de commande. Lui aussi peine à recruter. Aujourd’hui, il accueille Maëva, une nouvelle employée. Bien qu’elle peine à suivre le rythme, sa motivation semble inébranlable. Mais Anatole ne va pas tarder à déchanter. La ville de Brest, dans le Finistère, abrite l’un des plus anciens hypers de la région. Le magasin possède aujourd’hui plus de caisses automatiques que de caisses traditionnelles. Ce qui ne plaît pas du tout à une partie de sa clientèle. Laurent, le directeur, est décidé à remettre de l’humain dans son magasin. Et c’est sur Ana, caissière depuis 31 ans, qu’il va s’appuyer. Cette employée modèle va occuper le nouvel espace stratégique de l’hyper : la caisse papotage. Ici pas de stress, on paie ses courses en bavardant !