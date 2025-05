La vie secrète des supermarchés S2 E4

Lire la vidéo

Diffusé le 26/06/2024

À Saint-Contest, le magasin de hard discount dirigé par Lucas est victime de son succès. Dès la mi-journée, le rayon boulangerie est dévalisé. C’est Ardiane, le maillon fort du magasin, qui en est responsable. Chaque matin, cette employée infatigable doit cuire 60 baguettes et 50 viennoiseries en un temps record, et sans aucune formation. Mais ce n’est toujours pas assez rapide pour Lucas. C’est décidé, il va casser la tirelire pour former Ardiane. Le jeune patron se laisse même aller à une petite surprise pour fidéliser ses employés… Laurent, directeur de l’hypermarché de Brest, mise beaucoup sur ses salariées stratégiques pour fidéliser sa clientèle. Comme Marion, responsable du rayon fromage depuis 9 ans. Avec l’inflation, les clients boudent son rayon pour le rayon antigaspi où les fromages sont bradés. L’employée bretonne espère reconquérir le public avec la promotion du Menez-Hom, son nouveau fromage local. Mais difficile de convaincre les clients, même avec une dégustation. Alors Marion tente une nouvelle stratégie qui pourrait bien changer la donne. À Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le plus grand hyper de la région, Wilfried peine à faire vivre son rayon poissonnerie. Ce papa solo propose un étal ultra frais et des tarifs négociés tous les matins. Malheureusement les prix en hausse de 20 % font fuir les clients. Wilfried n’a pas dit son dernier mot et lance une grande opération commerciale sur un produit phare : les crevettes. Mais au petit matin, aucune nouvelle de la livraison… Et le poissonnier n’est pas au bout de ses peines !