L'âge d'or du X français L'âge d'or du X français

Lire la vidéo

Diffusé le 31/01/2012

Du début des années 1970 au début des années 1980, Nicolas Castro et Laurent Préyale utilisent le X comme prisme de lecture des évolutions sociétales. Cette nouvelle forme de cinéma, érotique, au succès immense, témoignait des points de tensions d'une société en grands changements. Ce film revient sur une période où tous les délires étaient possibles. Les extraits des classiques du genre et les interviews des réalisateurs, des producteurs, des acteurs et actrices nous permettent de comprendre et de revivre cet « âge d'or » du X.