L'agence Galactique Grille-pain contre grille-pain

Grillor 747, l'ennemi juré de Toaster, est en panne au milieu de la galaxie. L'Agence est appelée à la rescousse. Oh non, il va falloir le tracter jusqu'Electric City ! Alors Grillor, on fait moins le fier maintenant !?!!? Dur pour Toaster de rési...