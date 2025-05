L'agence Galactique La guerre des savons

Lire la vidéo

Zed et Apple se lancent toutes sortes de défis et comptent sur K pour les départager. Ce dont le pauvre apprentie bricolo est bien incapable de peur d'en vexer un. Lors d'une banale réparation sur Aqualaguna, Zed et Apple se retrouvent embarqués d...