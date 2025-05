L'agence Galactique Le coup du canard sauvage

Zed participe au grand tournoi de Kung-Shu d'HappyDojo et espère bien avoir toute l'Agence derrière lui. Seulement Apple et K inscrivent aussi Jacky, le super robot de combat qu'ils viennent de fabriquer ! Non seulement Zed n'est pas le centre de ...