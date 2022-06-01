L'amour chez les autres L'amour chez les autres

Les Foster, les Phillips et les Chestnut se connaissent bien, les trois hommes travaillent ensemble. Franck Foster est le chef, Bob Phillips espère devenir son numéro deux très prochainement et William Chestnut vient d'intégrer l'entreprise. Cependant, Fiona Foster et Bob Phillips se connaissent encore mieux, car ils entretiennent une liaison ! La veille encore, ils étaient ensemble et sont rentrés dans leurs foyers respectifs trop tardivement et trop éméchés pour ne pas éveiller les soupçons de leurs conjoints. Pour se couvrir, ils décident de mentir en prétendant chacun avoir passé la soirée avec le mari et la femme Chestnut. Ignorant qu'ils servent d'alibi, les Chestnut sont invités à dîner chez les Foster et les Phillips…