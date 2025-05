L'amour est dans le pré, la vie d'après S1 E10

Lire la vidéo

Diffusé le 16/10/2023

L'Amour est dans le pré a changé leur vie ! Qu'ils soient toujours en couple ou célibataires, Didier, Mathieu, Céline et Laurent, Evelyne, Philippe et bien d'autres vous ouvrent les portes de leur intimité à la ferme et partagent avec vous leur nouveau quotidien.