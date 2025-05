L'amour est dans le pré, la vie d'après S1 E2

Lire la vidéo

Diffusé le 20/11/2023

Laurent et Céline arrivent enfin chez Lolo pour commencer leur nouvelle vie à deux. Changement d'ambiance chez Didier et Mathieu, qui sillonnent les routes de France à bord de leur camping-car. Françoise et Jean-Marc (saison 12) souhaitent acheter leur maison suite à un changement de cap professionnel. Quant à Evelyne, la future mariée demande avec émotion à son frère Cedric d'être son témoin...