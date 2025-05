L'amour est dans le pré, la vie d'après S1 E3

Diffusé le 16/10/2023

Mathieu et Didier s'envolent au 7ème ciel sous les fous-rires… Nathalie (saison 12) et Victor nous embarquent dans leur quotidien à 100 à l'heure. Changement de décor chez Philippe et Evelyne, en pleine préparation de leur mariage...Après un long périple, il est temps de décharger les affaires de Céline chez Laurent !