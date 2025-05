L'amour est dans le pré, la vie d'après S1 E5

Diffusé le 16/10/2023

Au petit matin, Mathieu et Didier se mettent en route pour une activité… surprenante ! C'est les vacances chez Nathalie et Vincent, qui en profitent pour emmener leurs enfants visiter la ferme. Il est temps de s'activer du côté d'Evelyne et Philippe dont le mariage approche à grands pas... En Franche-Comté, Céline s'occupe de parfaire le concon pour son couple !