L'amour est dans le pré, la vie d'après S1 E6

Diffusé le 16/10/2023

Nos deux voyageurs Mathieu et Didier font le bilan de leur séjour en camping-car riche en émotions. Jean-Marc et Françoise rejoignent un agent immobilier qui va tenter de dénicher la maison de leurs rêves… Cela fait maintenant une semaine que Céline est installée chez Lolo et le couple prépare l'inauguration de la boutique de la ferme. Dans le Jura, Nathalie essaie de concilier enfants et travail à la fromagerie... Didier se rend à Marseille chez l'élue de son cœur, Catherine.