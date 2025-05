L'amour est dans le pré, la vie d'après S1 E7

Diffusé le 16/10/2023

C'est le jour de l'inauguration pour Laurent et Céline, qui découvre l'entourage de sa moitié. Didier retrouve Catherine pour la première fois sur le sol marseillais et les deux amoureux profitent du soleil du sud. Direction Saint-Etienne pour Philippe et Evelyne qui doivent choisir le costume du marié ! La première visite de maison pour Jean-Marc et Françoise sera-t-elle la bonne ?