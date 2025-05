L'amour est dans le pré, la vie d'après S1 E8

Diffusé le 16/10/2023

Lolo et Céline reçoivent Bebert de la saison 9 et sa femme Priscilla. Dans les rues de Saint-Etienne, Philippe surprend Evelyne en lui offrant des boucles d'oreille…Dans le Jura, Victor se met aux fourneaux avec son fils Valentin pour cuisiner une tarte aux mirabelles. Didier et Catherine profitent d'un moment à deux sur une plage marseillaise...