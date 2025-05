L'amour est dans le pré, la vie d'après S2 E10

Diffusé le 30/09/2024

Noémie inaugure avec fierté sa nouvelle boucherie, qui marque un tournant dans sa vie professionnelle. Charles et Marilia, plus amoureux que jamais, profitent de chaque instant. Mathieu, Jérôme, Lucile et leurs enfants profitent à fond les uns des autres.