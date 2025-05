L'amour est dans le pré, la vie d'après S2 E2

Diffusé le 20/01/2025

Mathieu se confie avec émotion à sa grande amie Karine Le Marchand, alors qu'il s'apprête à devenir papa. Philippe et Evelyne se plongent dans les derniers préparatifs de leur mariage, prêts à tout pour que ce jour soit inoubliable. Lucile et Jérôme (saison 15) nous partagent leur quotidien bien rempli de jeunes parents, entre couches et gazouillis. Charles (saison 18) officialise sa relation avec Marilia (saison 18).