L'amour est dans le pré, la vie d'après S2 E6

Diffusé le 30/09/2024

Philippe et Evelyne, envahis par l'émotion, se disent enfin oui. Mathieu et Amélia, la mère porteuse de son futur enfant, font la dernière échographie. Didier accueille ses amis pour un déjeuner plein de rires et de complicité. Jérôme et Lucile passent un vendredi chaleureux en famille dans leur boutique.