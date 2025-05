L'amour est dans le pré, la vie d'après S2 E9

Diffusé le 30/09/2024

Mathieu présente fièrement son fils Ezio à ses amis Lucile et Jérôme. Philippe et Evelyne, les heureux mariés, savourent leur vin d’honneur entourés de leurs proches. Lolo et Joris se lancent dans une conversation profonde sur l’amour. Noémie adopte un nouveau regard sur elle-même. Charles et Marilia savourent le bonheur d'être enfin réunis sous le même toit.