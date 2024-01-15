L'amour vu du pré Épisode 2

Chargement

Diffusé le 15/01/2024

D’anciens agriculteurs mais aussi d’anciens prétendants et prétendantes vont commenter les portraits de la nouvelle cuvée 2024 de L’amour est dans le pré. Avec eux, nous allons replonger dans leurs premiers émois et la découverte à la télévision du portrait de l’élu de leur cœur. Ils nous confieront comment ils ont écrit leur courrier, le tsunami d’émotions par lequel ils sont passés, comment s’est passée l’attente jusqu’au speed dating. Ils prodigueront aussi de bons conseils à ceux et celles qui ont eu un coup de cœur mais ont peur d’écrire… Aux côtés de certains habitués des soirées canapés de L’amour vu du pré : les vieilles canailles Didier, Francis (S13) et Sébastien (S16) ; Jérôme et Lucile (S15) ; Mathieu (saison 15), de nouveaux visages : Christine, Joris et Charles de la saison 18 ! Mais aussi la grande première de Christelle, prétendante de Jean-Paul, ou encore le retour de Catherine et de notre jibuleuse préférée Nathalie !