L'amour vu du pré Épisode 5

Lire la vidéo

Pour la première fois, les agriculteurs de la saison en cours - dont Gilles, Julien, Jean-Louis et Océane - rejoindront les anciens participants sur le fameux canapé. L’émotion sera au rendez-vous lorsque les héros de la saison 20 découvriront en direct leurs aventures sentimentales, entourés de leurs proches. Les agriculteurs et prétendantes des saisons précédentes seront également de la partie, offrant un mélange parfait entre fraîcheur et expérience. Partagez avec eux des fous rires contagieux, des confessions touchantes et des souvenirs émouvants.