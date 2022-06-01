Lara Croft : Tomb Raider Lara Croft : Tomb Raider

Diffusé le 30/03/2012

Lara Croft a hérité de son père archéologue une fortune colossale et de nombreux trésors parmi lesquels une mystérieuse horloge. Des années plus tôt, son père lui a dévoilé l'existence d'une organisation secrète, les Illuminati, à la recherche d'une horloge dont la clé ouvrait les portes du Temps et de l'Espace. Lara Croft comprend que l'horloge assura, 5 000 ans auparavant, la victoire des premiers Illuminati sur leurs ennemis… Tous les 5 000 ans, trois planètes composent un triangle sacré qui permet d'utiliser l'horloge. Si le triangle venait à être recomposé, ces lointains ancêtres reviendraient à la vie et le sort de l'Humanité en serait bouleversé à jamais...