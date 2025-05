L'argent de la vieille L'argent de la vieille

Lire la vidéo

Diffusé le 12/04/2025

Une vieille comtesse milliardaire au tempérament explosif organise à chaque étape de ses voyages une partie de cartes en promettant sa fortune à qui la battra. À Paris, ses victimes sont Jean-Luc et Pierrette, un couple au désespoir se préparant chaque année à récupérer « l’argent de la vieille ». Avec l’aide de leur fille espiègle et volontaire, ils vont tout faire pour duper la milliardaire et son majordome trop dévoué pour être honnête.