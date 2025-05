Laura Domenge : bonne mère Laura Domenge : bonne mère

Diffusé le 13/05/2024

Être une bonne mère c’est quoi ? C’est la question qui hante Laura Domenge. Elle, qui ne voulait pas d’enfants, se retrouve enceinte, à 37 ans et « celui-ci elle le garde » ! Elle a décidé de faire de ses appréhensions et projections un « spécial », une sorte de témoignage spontané, écrit en quelques semaines, un spectacle éphémère et incroyablement authentique, sur les grandes questions que soulèvent la parentalité, avant d’en avoir les réponses. Avec un humour particulièrement mordant, Laura décortique sa vision de la fonction de parents dans un monde moderne, avec leurs contradictions et leurs défis, tout en naviguant à travers les stéréotypes et les attentes sociétales. Le choix du prénom, la relation avec ses propres parents, les médecins, les nombreux bouleversements que la grossesse impose à son quotidien, l’état du monde et le papa dans tout ça ? Tous les thèmes y passent avec un franc-parler drôle et réflexif mais aussi beaucoup d’auto-dérision.