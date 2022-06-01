Laurie Peret - À bientôt quelque part Laurie Peret - À bientôt quelque part

Lire la vidéo

Diffusé le 29/12/2025

Laurie Peret quitte le personnage de maman godiche débordée pour se présenter en tant que femme, seule, quarantenaire. De son inaptitude à tenir une maison seule, en passant par ses addictions contre lesquelles elle lutte une semaine sur deux, son amour pour les mecs dangereux ou l’histoire complexe de sa naissance, elle nous dépeint son quotidien comme « un enchaînement de catastrophes divertissantes dont elle est l’unique responsable ». Mais bien qu’elle soit « son pire danger », elle va bien. Elle va bien parce qu’elle a enfin rencontré quelqu’un : elle.