Le 1945 -M- Et Fatoumata Diawara, invités du 12.45

Après leur succès en 2017, Mathieu Chedid et Fatoumata Diawara reviennent avec un nouvel album qui sort aujourd'hui : Lamomali Totem. Une aventure musicale dans laquelle les 2 artistes font des ponts entre la France et le Mali en mêlant leurs voix et leurs instruments. Nathalie Renoux les a rencontrés.