Le 1945 Angoisse, fatigue, stress... L'impact des transports en commun

Perturbations et trains bondés provoquent l'anxiété des voyageurs. Une étude alarmante révèle l'impact majeur des trajets domicile-travail sur le moral et la santé mentale des Français. Au quotidien, ces déplacements deviennent des facteurs sévères de dépression et de burn-out.