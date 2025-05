Le 1945 Au cœur d’un cinéma premium

Avec 181 millions d'entrées en 2024, près d'un million de plus qu'en 2023, le cinéma se porte bien en France. Pourtant, le prix du ticket est parfois très élevé, notamment si vous optez pour une salle premium. Elles sont de plus en plus nombreuses, malgré le prix.