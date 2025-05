Le 1945 Calvitie : une peur grandissante chez les jeunes

Une mauvaise alimentation, des carences en vitamines ou encore le stress... Voici quelques-uns des facteurs qui peuvent expliquer l'apparition de la calvitie. Et les études le montrent : les Français sont de plus en plus nombreux à perdre leurs cheveux et ce phénomène touche des hommes de plus en plus jeunes. Pour certains, cette calvitie précoce vire à l'obsession.