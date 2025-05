Le 1945 Comment suspendre ses abonnements ?

Lire la vidéo

Piscine, salle de sport, musée, cinéma... Comment suspendre ses abonnements pendant le confinement ? Et quelles sont les entreprises qui ont d'ores et déjà décidé de suspendre les abonnements de leurs clients jusqu'à la fin du confinement ? On vous dit tout ! Retrouvez le 19.45 sur M6.