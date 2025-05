Le 1945 Des étudiants utilisent l’intelligence artificielle pour gagner au Loto

Et si l’intelligence artificielle permettait de gagner aux jeux d’argent ? En Italie, des étudiants ont utilisé l’IA pour recenser les numéros qui sortent le plus souvent au Loto. Grâce à cette stratégie, ils ont empoché plus de 43 000 euros.