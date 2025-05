Le 1945 La mise en place des « zones à faibles émissions » ne fait pas l'unanimité

Les ZFE, zones à faibles émissions, font de nouveau parler d'elles. Si elles ont pour but d’améliorer la qualité de l'air, elles rencontrent la résistance des automobilistes… et d'un certain nombre d'élus, comme dans l’Hérault.