Le 1945 La tendance « no kids » prend de l’ampleur

De plus en plus de campings, restaurants ou hôtels "No Kids", réservés aux adultes, s’imposent. C'est parfois même un argument de vente. Sarah El Haïry, haut-commissaire à l'enfance, veut éviter que cette tendance ne devienne un jour la règle.