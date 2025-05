Le 1945 NBA historique pour la France

Lire la vidéo

On savait que la France était une grande nation de football, elle l'est maintenant pour le basket... Les Français Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr ont été sélectionnés en première et deuxième position de la Draft NBA , choisis par Atlanta et Washington... Après l'immense succès de Victor Wembanyama, les basketteurs français sont devenus incontournables.