Le 1945 Obésité : la conséquence d'un traumatisme sur le corps

L’obésité touche plus de 18% des adultes en France, cela représente près de 10 millions de personnes. Anna Roy, sage-femme, autrice et chroniqueuse télé, a récemment sorti un livre dans lequel elle revient sur sa prise de poids et ses causes psychologiques, souvent oubliées du corps médical.