Le 1945 Quand le croissant au beurre... est sans beurre !

Le croissant au beurre n’en est pas toujours un ! De plus en plus de viennoiseries contiennent huile de palme et de tournesol, eau, arôme, colorant jaune et juste un peu de « vrai » beurre. Comment reconnaître un vrai croissant au beurre ?