Le 2020, Anne-Sophie Lapix Kylian Mbappé

Diffusé le 07/09/2025

Anne-Sophie Lapix propose une interview exclusive d’une dizaine de minutes avec une personnalité marquante de la semaine. Qu’il s’agisse d’une figure connue ou d’un visage anonyme, les invités viennent de tous horizons : société, culture, sport, politique, international, etc. Pour le lancement de son nouveau rendez-vous hebdomadaire, Anne-Sophie Lapix reçoit Kylian Mbappé ! Une interview événement au début d’une saison qui doit emmener les Bleus à la Coupe du monde aux États-Unis. Dans cet entretien exceptionnel, Anne-Sophie Lapix interroge Kylian Mbappé sur les défis de l’équipe de France de football et son rôle de capitaine des Bleus, sa deuxième saison au Real Madrid, le racisme dans le football, son engagement auprès de jeunes dans l’association IBKM qu’il a créée… et bien d’autres sujets.