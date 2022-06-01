Le caméléon S1 E1 - Le chat et la souris

Chargement

Jarod, un surdoué d'une trentaine d'années, s'est échappé du Centre, un institut privé dans lequel il est maintenu en isolation depuis son enfance. Le Dr Sydney Green l'a programmé pour devenir un « caméléon humain ». Grâce à son intelligence exceptionnelle, Jarod est en effet capable de prendre n'importe quelle identité. Enfin libre, il utilise ses étonnantes capacités et se transforme en véritable justicier. Mais il est obligé de jouer au chat et à la souris avec Sydney et Mlle Parker, les éducateurs du Centre qui sont à sa recherche…