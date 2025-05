Le Chat botté Le Chat botté

Diffusé le 15/01/2012

À la mort de leur père, trois fils se partagent ses biens. Le cadet reçoit un chat et s'en désole. L'animal lui assure que s'il lui donne des bottes et un sac, il ne manquera de rien. Ainsi équipé, le félin braconne et porte au roi son butin de la part de son maître, qu'il baptise le marquis de Carabas...