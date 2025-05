Le château de mes rêves Émission 237

Diffusé le 06/02/2024

Qui n’a jamais rêvé de la vie de château ? 12 familles sans fortune personnelle ont sauté le pas et sont devenus châtelains ! Mais ce rêve a un prix, et ces châtelains d’un nouveau genre ont tout abandonné pour changer de vie et ouvrir des chambres d'hôtes, organiser des mariages ou monter des événements prodigieux, seul moyen pour eux de financer et d’entretenir ses domaines hors du commun ! Venez partager le quotidien hors norme de ces nouveaux châtelains !