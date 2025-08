Le chemin de la vérité Épisode 18

Brisa voit sa vie basculer le jour où une vidéo truquée sur les réseaux sociaux l’accuse d’un crime qu’elle n’a pas commis. Enceinte, traquée et rejetée par tous, elle doit fuir pour sauver sa vie et protéger son enfant. Entre mensonges, trahisons et un système judiciaire corrompu, Brisa se bat pour laver son nom, prouver son innocence et retrouver Ari, son grand amour.