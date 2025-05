Le choix de Jane Le choix de Jane

Diffusé le 05/07/2012

Au début du XIXe siècle, Jane Austen vit paisiblement dans un cottage du Hampshire avec sa mère et sa sœur. À bientôt 40 ans, l'auteure de "Orgueil et préjugés" pense avoir acquis l'indépendance qu'elle a toujours désirée. Mais lorsque sa nièce Fanny lui demande conseil pour choisir son futur mari, Jane est rattrapée par son passé. Elle repense à sa jeunesse, marquée par des amours impossibles avec des hommes sans fortune et son refus de se marier par intérêt. Ces souvenirs ravivent les contraintes de sa condition de femme dans l'Angleterre géorgienne...