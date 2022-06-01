Le code de Charlemagne Le code de Charlemagne

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Archéologue, Éric Meiers est obsédé par le Trésor des Nibelungen, qui aurait été trouvé puis caché à nouveau par Charlemagne. Il abandonne sa quête lorsqu'un éboulement provoque la mort de sa femme et son meilleur ami. Huit ans plus tard, alors qu'il s'occupe seul de sa fille de quinze ans, Éric est contacté par le professeur Bachmann. Des objets du site sur lequel il travaillait avec son épouse ont été volés. Bien qu'une autre équipe soit déjà sur place, Meiers se lance à la poursuite du trésor.