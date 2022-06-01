Le concours culinaire IKEA x Top Chef Qualification au IKEA de Bordeaux

Parce que cuisiner, c’est avant tout vivre et partager des instants précieux, IKEA et TOP CHEF s’associent pour offrir une aventure culinaire exceptionnelle aux membres IKEA Family. Justine Piluso et Pierre Chomet, chefs emblématiques de TOP CHEF, se sont rendus dans 3 magasins IKEA pour sélectionner les candidats qui rejoindront leurs brigades. Celles-ci s’affronteront dans une ultime épreuve face à un jury exceptionnel lors de la grande finale à Paris. Alors, qui sera le grand gagnant IKEA x TOP CHEF ?