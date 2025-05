Le Cross S1 E56 - La chenille de l'amour

Les deux familles emblématiques de W9, les Marseillais et les Ch'tis, vont devoir cohabiter et apprendre à se connaître. Ils s'opposeront, se toiseront, s'affronteront et défendront haut et fort les couleurs de leurs familles... Mais pas seulement ! Ensemble, ils mettront l'ambiance à Palma de Majorque ! Dans cette toute nouvelle aventure, chacun d'entre eux devra plus que jamais se tenir prêt à tout... Car ici, tout peut basculer à chaque instant !