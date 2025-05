Le Cross Au menu, Roquefort à la sauce piquante !

Aujourd'hui, la famille des marseillais et celle du reste du Monde s'affrontent dans un battle de gourmet ! Au menu, pour Kevin et Anthony, ça sera roquefort à la sauce piquante. Alors qu'Anthony régurgite son repas, Kevin termine son repas d'une traite ! Retrouvez les Marseillais vs le reste du monde sur W9 !