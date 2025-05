Le Cross Bain de boue entre fratés

Manon a eu la bonne idée de proposer un bain de boue à certains de ses fratés. Pour Milla et Nacca, c'est l'occasion de se réconcilier et de parler de vrai projet de couple. Pour Anthony c'est le bon moment pour essayer de se rapprocher de Mélanie. Nul doute que se rapprochement fera des étincelles dans la villa ! Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !