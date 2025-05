Le Cross Banane au ketchup pour Paga et Nikola !

Aujourd'hui, la famille des marseillais et celle du reste du Monde s'affrontent dans un battle de gourmet ! Et pour ce dernier duel, Paga et Nikola doivent manger une banane au ketchup. Mais malgré toute la bonne volonté de Paga, l'ogre Nikola gobe la banane et remporte le battle ! Retrouvez les Marseillais vs le reste du monde sur W9 !