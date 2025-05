Le Cross Battle de sculpture de poterie...

Lire la vidéo

Pour ce battle de sculpture de poterie, Greg et Maeva affrontent Milla et la "Gouir". Du côté des Marseillais, Maeva doit représenter Greg et Milla doit représenter Julien. Si la Marseillaise fait une caricature de son ex, Milla sculpte la Gouir à la façon d'un moine tibétain... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !