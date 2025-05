Le Cross Battle de shooting entre les chefs de famille !

Lire la vidéo

Aujourd'hui, Julien et Manon affrontent Nikola et Laura lors d'un battle de shooting photos. Au delà de la compétition, c'est un vrai duel de chef ! Alors que les mariés prennent la pose, Nikola et Laura font tout pour les déstabiliser... Retrouvez les Marseillais vs le reste du Monde sur W9 !